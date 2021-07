Lewica o rządzie: PR ważniejszy od zgonów

To jeden z głównych wniosków z raportu Lewicy „Polska w pandemii. Księga błędów i zaniechań rządów PiS". Podczas gdy pozostali koalicjanci skupieni są głównie na kwestiach politycznych, Lewica punktuje błędy w zarządzaniu kryzysem epidemicznym i nazywa rzeczy po imieniu: w działaniach podczas pandemii rządzący nie kierowali się dobrem Polaków, ale słupkami poparcia, co potwierdza ujawniona niedawno korespondencja mejlowa koordynatora Narodowego Programu Szczepień i szefa KPRM Michała Dworczyka. Przykładem ma być wpuszczenie w okresie Bożego Narodzenia Polaków z Wysp Brytyjskich, gdzie wykryto ognisko wysoce zakaźnej brytyjskiej odmiany wirusa, której zawdzięczamy m.in. wyjątkowo śmiertelną trzecią falę.

– Ta decyzja się sprawdziła i była skutecznym sposobem na wygaszenie tej epidemii. Inaczej było jesienią, kiedy rząd postanowił przenieść epidemię do wszystkich szpitali, które decyzjami wojewodów miały przekształcać oddziały w covidowe. To spowodowało, że wirus się rozhulał – mówił senator Wojciech Konieczny, neurolog, wieloletni dyrektor szpitala miejskiego w Częstochowie, który na własne oczy obserwuje skutki takiej polityki rządu, m.in. w postaci masowego wzrostu zaawansowanych chorób, nieleczonych i niediagnozowanych w pandemii.

Mogli żyć

Zdaniem Koniecznego, podobnie jak posła-lekarza Zdzisława Wolskiego, powrót do koncepcji szpitali jednoimiennych pozwoliłby ograniczyć liczbę nadmiarowych zgonów w trakcie zbliżającej się IV fali. Rekomendują utworzenie przy szpitalach wieloprofilowych specjalnych, odpowiednio przystosowanych szpitali polowych, co pozwoliłoby na niemieszanie się zakażonych z niezakażonymi i nie ograniczałoby działalności systemu ochrony zdrowia wyłącznie do leczenia Covid-19. A tym samym zmniejszyć liczbę nadmiarowych zgonów, których, zgodnie z raportem przygotowanym przez Office for National Statistics, brytyjską agencję rządową odpowiedzialną za zbieranie i udostępnianie informacji statystycznych, było w 2020 r. o 11,6 proc. więcej niż średnia z lat 2015–2019. Oznacza to, że wskutek zapaści ochrony zdrowia w Polsce zmarło ok. 90 tys. osób, które prawdopodobnie żyłyby nadal, gdyby mogły liczyć na odpowiednią opiekę lekarską.