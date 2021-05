Łukasz Warzecha: Kasa nie dla mącicieli

Do podziału w konkursie ogłaszanym drugi raz były 4 mln zł. Na granty załapało się zaledwie 15 organizacji, więc sumy robią wrażenie – większość na lata 2021–2022 dostanie ponad 250 tys. zł. Wśród beneficjentów są Fundacja Polska Wielki Projekt, robiąca PiS partyjną imprezę pod tą nazwą, czy Fundacja im. Janusza Kurtyki. Natomiast na miejscu 14. (99 punktów) jest Fundacja Klubu Ronina. Ekspercka działalność klubu, będącego od dawna jednoosobowym przedsięwzięciem bliskiego Nowogrodzkiej, Józefa Orła, to nadawanie przez niego co tydzień z domu (spotkań na żywo nie ma – epidemia) jednoosobowego „przeglądu tygodnia". Wyceniono to na 290 tys. zł.