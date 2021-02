Radosław Sikorski: Stwórzmy Legion Europejski

Bolton wykazuje się sprytem, sugerując, że zamiast przygotowywać się do ochrony naszego sąsiedztwa, Europa powinna przyjąć na siebie zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie, gdzie Stany Zjednoczone budują system sojuszy, mający stawić czoła odradzającym się Chinom. Europejskie armie narodowe miałyby stać się swego rodzaju poręcznymi narzędziami służącymi wypełnianiu luk w rozmieszczeniu wojsk USA, jakimi były podczas amerykańskiej wojny z terroryzmem. Na to odpłacę szczerością za szczerość: to się nie stanie. Podzielamy wartości takich demokracji, jak Japonia, Korea Południowa, Australia, Indonezja i Indie, ale nie mamy zobowiązań wojskowych na tym terytorium, a nasi wyborcy nigdy nie pozwolą nam na ich podjęcie. Powinniśmy współpracować nad wykorzystaniem naszej wspólnej siły regulacyjnej, aby przekonać Chiny do przestrzegania zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO), do uczciwego traktowania naszych przedsiębiorstw oraz do ochrony bezpieczeństwa naszej komunikacji i infrastruktury. Jednak w sferze wojskowej obawiam się, że John będzie musiał przekonać Brytyjczyków, by zgodzili się wysłać jeden z ich wspaniałych, nowych lotniskowców.