Warzecha: Jak troszczy się o nas władza

Po pierwsze dlatego, że chodzi o sprawę, która – inaczej niż większość dotychczasowych zmian czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy w prawie – dotyka nie małej grupy, ale grupy ogromnej. Z mandatami karnymi mnóstwo Polaków ma do czynienia przy wielu okazjach, a prawo do odmowy przyjęcia mandatu wbiło się w powszechną świadomość jak chyba żadna inna konstrukcja prawna.

Po drugie – nowe rozwiązanie stawia sprawy kompletnie na głowie. Dotychczas osoba nawet o minimalnej świadomości prawnej mogła sobie poradzić. Wystarczyło odmówić przyjęcia mandatu w przekonaniu, że jest on niesłuszny, a następnym etapem był dopiero sąd, gdzie winę obwinionemu musiał udowodnić publiczny oskarżyciel. Teraz na obwinionym ma spocząć nie tylko cały ciężar dowiedzenia swojej niewinności – co jest jakimś ponurym kuriozum – ale jeszcze doprowadzenie sprawy przed sędziego poprzez zaskarżenie mandatu (wraz z powołaniem we wniosku wszystkich dowodów, bo później nie zostaną przyjęte). Trzeba być całkowicie oderwanym od rzeczywistości lub mieć skrajnie złą wolę, by twierdzić, że to nie zmienia sytuacji ukaranych obywateli. Zmienia ją zasadniczo, bo większość Polaków sobie z tą znacznie bardziej skomplikowaną procedurą nie poradzi – a więc w praktyce zostanie pozbawiona prawa do sądu. A rolę tę przyjmą na siebie szeregowi policjanci. Nie trzeba chyba pisać, że o to właśnie chodzi: sensem tego planu jest sprawienie, żeby obywatelom było trudniej skutecznie sprzeciwić się nakładanej na nich karze.