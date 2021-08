Fatalny incydent w Otsu

Pod nazwą „incydentu w Otsu" do historii przeszedł jeden z najbardziej tajemniczych, a zarazem szerzej nieznanych zamachów schyłku XIX w. Ofiarą niezwykłej napaści był carewicz Mikołaj Romanow. Sprawcą ataku okazał się japoński policjant, który miał strzec bezpieczeństwa ówczesnego VIP-a. Motywy zbrodni, stan psychiczny terrorysty i następcy tronu, podobnie jak polityczne skutki zamachu, do dziś pozostają przedmiotem zażartych sporów historycznych.

Rekonesans poraził carewicza – nie zdawał sobie sprawy z poziomu zacofania gospodarczego i społecznego imperium. Po wstąpieniu na tron Aleksander II przeszedł więc do historii pod mianem „cara wyzwoliciela". Nie tylko zniósł feudalną pańszczyznę, ale też przeprowadził inne reformy. Dzięki nim Rosja zyskała nowoczesny system prawny, szkolnictwo wyższe i zmodernizowaną armię. Car przymierzał się również do wprowadzenia konstytucji, jednak liberalizację imperium przerwał zamach terrorystyczny. W 1881 r. nihiliści, jak nazywano wówczas rewolucjonistów, rzucili celnie bombę, która zabiła Aleksandra.

Przeważyła opcja wschodnia. Zaplanowano, że carewicz odwiedzi Bliski Wschód, Indie, Syjam i Chiny, a podróż zakończy wizytą w Japonii. Zdaniem orientalisty i dyplomaty Espera Uchtomskiego, który towarzyszył Mikołajowi, wybór takiej marszruty był symboliczny. „Był to czas, gdy Rosja kierowała się w stronę historycznej drogi wschodniej, którą kroczył naród rosyjski", wspominał po latach Uchtomski. Za ideologią stały imperialne interesy. Petersburg nie tylko przystąpił do zagospodarowania Syberii i wybrzeża Pacyfiku, ale też ostrzył sobie zęby na osłabione Chiny. Aby wielki program gospodarczej i politycznej ekspansji na Wschód okazał się możliwy, potrzebna była sprawna komunikacja. Zaplanowano, że w drodze powrotnej Mikołaj położy kamień węgielny pod budowę strategicznej linii kolejowej. Słynna dziś Magistrala Transsyberyjska połączyła europejską część imperium z Dalekim Wschodem. Przede wszystkim jednak wizyta carewicza w tej części świata miała być wyraźnym sygnałem danym innym mocarstwom: Azja jest rosyjską strefą wpływów i tym samym priorytetem polityki zagranicznej Petersburga.

Wielka podróż wschodnia Mikołaja trwała dziewięć miesięcy. Najpierw przejechał koleją przez Austro-Węgry. Po spotkaniu z Habsburgami carewicz wsiadł w Trieście na pokład krążownika i w eskorcie siedmiu okrętów udał się do Pireusu. Tam do wyprawy dołączył grecki kuzyn Romanowów, książę Jerzy. Syn greckiego monarchy Jerzego I odegrał ogromną rolę w japońskim zamachu.

Następnie obaj arystokraci przez Egipt i Kanał Sueski dopłynęli do Adenu, skąd dotarli do brytyjskich Indii. Zwiedzili także Cejlon (Sri Lankę) oraz Singapur, wyspę Jawa i Bangkok. Po złożeniu wizyty królowi Syjamu Ramie V przepłynęli do Nankinu, rozpoczynając chiński etap podróży. Zakończenie peregrynacji zaplanowano w Cesarstwie Japonii. Wiosną 1891 r. Mikołaj zszedł na brzeg w Kagoshimie, następnie zwiedził Nagasaki i Kobe.

Rosyjska wizyta mile łaskotała ambicje Japończyków. Ich ojczyzna przeżywała burzliwy etap otwarcia na świat i zachodnią modernizację. Okres, o którym mowa, wszedł do historii pod nazwą Meiji (1868–1912). Era Światłych Rządów cesarza Mutsuhito wyprowadziła cesarstwo z wielowiekowej samoizolacji, przekształcając Japonię w światowe imperium z ambicjami dominacji w Azji. Nie znaczy to, że proces zmiany tożsamościowej był łatwy. Na prowincji nadal dominowały silne nastroje ksenofobiczne wymierzone w białych. Żywa była pamięć powstania samurajów, które w 1877 r. wzniecił Takamori Saig?. Początkowy zwolennik polityki Meiji sprzeciwił się westernizacji i podniósł bunt konserwatywnych elit (jego fabularyzowany przebieg znamy z hollywoodzkiej produkcji „Ostatni samuraj").

Mimo ostrzeżeń rosyjskich dyplomatów Mikołaj udał się koleją do jednego z najbardziej tradycyjnych regionów Japonii. Mowa o okolicach jeziora Biwa i mieście Otsu, stolicy prefektury Shiga na wyspie Honsiu. 29 kwietnia następca rosyjskiego tronu oraz jego grecki i japoński towarzysze byli w świetnych humorach. Poprzedniego dnia zwiedzili malownicze okolice, pływając po jeziorze Biwa niewielkim parostatkiem. Odwiedzili gościnne progi typowego domu jednego z samurajskich rodów. Do zamachu doszło, gdy jechali z siedziby gubernatora prowincji na dworzec kolejowy, by udać się do Tokio na spotkanie z cesarzem.