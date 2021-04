Wellbeing dla firmy i pracownika

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ PRODIALOG Poniżej dalsza część artykułu

Coraz częściej w mediach i przestrzeni publicznej można usłyszeć angielski termin „wellbeing", co on oznacza?

Wszystkie te aspekty są ze sobą powiązane i wpływają na to, jak skutecznie pracujemy. Bo o to przecież chodzi w wellbeingu firmowym. Nasza firma – Prodialog – pracuje na rzecz połączenia wellbeingu organizacji z wellbeingiem człowieka.

Kiedy wprowadzałam wellbeing firmowy do Polski – a było to blisko 20 lat temu – zainteresowanie było niewielkie. Dlatego zaczęłam od edukowania rynku. Brałam udział w konferencjach, prowadziłam wykłady na warszawskim AWF, opowiadałam przedsiębiorcom o potencjale branży wellness, która w USA i Kanadzie już wtedy stanowiła ważne ogniwo biznesu. I po jakimś czasie polskie firmy – średnie i duże – też zaczęły dostrzegać korzyści z wdrażania programów wellbeingowych. Powiem nawet więcej, zapotrzebowania na usługi tego rodzaju jest coraz więcej.

To zależy od specyfiki firmy, jej kultury organizacyjnej, wielkości, poziomu rozproszenia. Jest mnóstwo potrzeb, ale na pierwszy plan wysunęło się zdrowie psychiczne. Wielu ludzi przeżywa lęki o swoje zdrowie i przyszłość ekonomiczną. Borykają się z zaburzoną równowagą „praca – życie" w pracy zdalnej, często z dziećmi u boku. Przeżywają konflikty w rodzinach, a tym, którzy mieszkają sami, doskwiera samotność. A przecież to czubek góry lodowej, bo nie znamy jeszcze wszystkich psychosomatycznych i społecznych skutków pandemii.

Pandemia pokazała, że odporność psychiczna, podejście do siebie i do świata w kryzysie wpływają na to, w jaki sposób odnajdujemy się w tej nowej rzeczywistości. Czy kryzys nas osłabi czy wzmocni, i w duchu taoistycznego „wu wei" popłyniemy z prądem życia? I tego też w Prodialogu uczymy.

To one stanowią o tym – bez względu na wiek – jak wyglądamy, jaką mamy postawę, jak się czujemy, a nawet, ile mamy zmarszczek, a nade wszystko – jaki jest stan naszego zdrowia i odporności. Ważne jest, co jemy, ile śpimy, czy jesteśmy aktywni fizycznie. Ważne jest nasze nastawienie do życia i umiejętność radzenia sobie z emocjami. Na ile się z nimi konfrontujemy i o nich mówimy, a na ile od nich uciekamy; w zajadanie, seriale, media społecznościowe, nałogi itd.