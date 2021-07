Afera e-mailowa: Opublikowano maile premiera Morawieckiego i prof. Horbana

"Bardzo bym chciał, możliwie zredukować te skutki naszych obostrzeń, które mają bardzo długi horyzont czasowy i wzmacniają czy przyspieszają negatywne trendy demograficzne" - miał napisać Morawiecki.

"Nie możemy tego zakazu ciągnąć w nieskończoność. Żeby to zadziałało i żeby ludzie rzeczywiście zaczęli wracać do ślubów, ta decyzja musi być ogłoszona minimum miesiąc wcześniej i musimy być bezwzględnie konsekwentni co do późniejszej realizacji" - czytamy.

W odpowiedzi szef Rady Medycznej przy premierze prof. Andrzej Horban miał odpowiedzieć, że spadek liczby urodzeń związany jest z niepewnością ekonomiczną.

"Jak Pan, mam nadzieję, pamięta, epidemia osłabnie, jak słoneczko będzie wyżej, i dłużej. Czyli w maju - i wtedy bez ograniczeń. Staruszkowie będą już zaszczepieni, i to punkt kluczowy" - miał wskazywać.

"Jak wyszczepimy starców > 60 r.ż. to możemy otwierać prawie wszystko. A osób > 60 r.ż. jest? - jak się mylę - ok. 10 mln ludzi. Wystarczy jedna dawka i - proszę o akceptację opinii rady, że można przesunąć szczepienia osób, które przeszły COVID, o sześć miesięcy" - pojawia się w treści wiadomości.

Więcej: Onet.pl