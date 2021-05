PiS szykuje ofensywę z Nowym Ładem Fotorzepa, Jerzy Dudek

Powrotu do świata sprzed 500 plus już nie ma i tak samo może już nie być powrotu do świata sprzed prezentacji Nowego Polskiego Ładu – mówią Michał Kolanko i Michał Szułdrzynski w cotygodniowym podsumowaniu wydarzeń politycznych.