Mariusz Kamiński: Policja nie jest i nie będzie partyjną bojówką

- Sprawuję realny nadzór nad służbami mi podległymi, w tym nad Policją. Jako szef MSWiA wykonuję swoje obowiązki. Policja nie jest i nie będzie „partyjną bojówką” - mówił w sejmowej mównicy Mariusz Kamiński. - Niezależnie od tego, jakie poglądy głoszone są na ulicy, policja stosuje takie same zasady - dodał.

W środę przed siedzibą redakcji informacyjnych Telewizji Polskiej na placu Powstańców Warszawy doszło w środę wieczorem do protestu. Uczestnicy manifestacji próbowali przerwać kordon funkcjonariuszy. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym.

- Oprócz wielu młodych ludzi na ulicach, mieliśmy do czynienia z grupami, które nawołują do obalenia władzy. Nie dopuścimy do tego, aby w Polsce doszło do rewolucji poprzez użycie siły - zapowiedział minister.

- Rozumiem protestujących. Nie akceptuję jako polityk, jako człowiek formy tych protestów. Ale oprócz młodych ludzi mieliśmy na ulicy grupy skrajne, które nawołują wprost do obalania konstytucyjnych organów - powiedział.

Kamiński mówił również o atakach na kościoły. - W 12 przypadkach zakłócono msze święte. Państwo polskie musi zagwarantować konstytucyjną swobodę do wyznawania wiary i nie obrażania uczuć religijnych - przekazał.

- Policja legitymowała wczoraj osoby, które dopuszczały się wykroczeń. Pseudo-interwencje posłów opozycji przynoszą tylko chaos - ocenił. - Wprowadzanie tak wielkich emocji jest nieodpowiedzialne. Mamy czas pandemii. Jest rzeczą oczywistą, że zgromadzenia publiczne przyczyniają się do wzrostu liczby zakażeń - dodał.