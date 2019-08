Dworczyk zapowiada publikację listy lotów Kopacz i Tuska

Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział na antenie Programu I Polskiego Radia, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikuje we wtorek listę służbowych lotów Beaty Szydło w czasie, gdy pełniła ona funkcję premiera. Dodał, że KPRM opublikuje też prawdopodobnie listę lotów Ewy Kopacz i Donalda Tuska.

Już wcześniej KPRM opublikowała listę służbowych lotów premiera Mateusza Morawieckiego. To pokłosie kontrowersji wokół lotów samolotami rządowymi byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który - jak się okazało - latał rządowym samolotem w towarzystwie rodziny lub polityków PiS, a w jednym przypadku, co przyznał sam Kuchciński - samolotem, którym przyleciał do Rzeszowa wracała do Warszawy jego żona, chociaż marszałka nie było na pokładzie. Poniżej dalsza część artykułu