Nieprędki powrót koniunktury na rynku pracy

Jak zaznacza główny ekonomista Pracodawców RP, scenariusz rozwoju sytuacji zależy od rozwoju epidemii i postępu szczepień. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że rynek pracy reaguje z opóźnieniem na zmiany w gospodarce, to przy jej oczekiwanym ożywieniu w drugiej połowie roku może wrócić do normalności dopiero na przełomie 2021 i 2022 r.

– Jest szansa, że druga połowa roku będzie lepsza, choć zależy to od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i przebiegu procesu szczepień – ocenia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Zaznacza, że chociaż ogólny wzrost liczby bezrobotnych może hamować dobra koniunktura w przemyśle, zwłaszcza w branżach nastawionych na eksport, to można się z kolei obawiać zwiększonej geograficznej koncentracji bezrobocia. Może to być problemem regionów, w których koncentrują się zamrożone obecnie usługi turystyczno-gastronomiczne z dużym udziałem mikrofirm. Ekonomistka przypomina, że z porównania danych o bezrobociu i o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wynika, że to na mikrofirmy przypada dwie trzecie wzrostu bezrobocia w 2020 r. Według niej w pierwszej połowie tego roku można raczej oczekiwać pogorszenia niż poprawy na rynku pracy, zwłaszcza jeśli obostrzenia epidemiologiczne potrwają dłużej. Jak ocenia Łukasz Kozłowski, mogą one mieć w tym roku dużo większy negatywny wpływ na firmy i na rynek pracy niż w 2020 r., gdy skutki lockdownu ograniczało hojne wsparcie z rządowych tarcz. Pozwoliło to uniknąć masowego wzrostu bezrobocia i spadku zatrudnienia. Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek duże znaczenie miało tu również zjawisko chomikowania pracowników, widoczne np. w firmach produkcyjnych, które mają deficyt kandydatów o potrzebnych kwalifikacjach.