Szaman z Jakucji trzeci raz idzie do Putina

– Pochód zaczniemy gdzieś w marcu. Stąd, z Jakucka, wyjadę na swoim białym koniu. Przejdę po ziemi przodków, ona da mi siły (...). Dojdziemy do Gór Ałtajskich, tam też jest centrum siły. Potem na tereny uralskie, a stamtąd już blisko do Moskwy – mówił w nagraniu opublikowanym w internecie.

– Spotykałem mnóstwo urzędników, którzy zupełnie poważnie opowiadali mi: „Pojechałem do starca się leczyć, a on na mnie tak popatrzył"... Bardzo trudno jednak oddzielić ich osobiste przekonania od zwykłego karierowiczostwa – dziennikarz Michaił Rubin opowiadał o fenomenie popularności w rosyjskich elitach różnych prawosławnych „starców" i strachu przed prawdziwym szamanem, który w dodatku ogłosił się szamanem wojownikiem.

Po przerwaniu pierwszego marszu na stolicę przeciw Jakutowi wszczęto postępowanie za „publiczne wezwania do działań ekstremistycznych". Władze prawdopodobnie wystraszyły się rosnącej popularności Gabyszewa, do którego po drodze dołączało coraz więcej osób. W Czycie doszło do rozruchów zapoczątkowanych przez ludzi czekających na spotkanie z szamanem. Później starał się on omijać duże miasta, ale i tak wystarczyło, by przechodził obok Irkucka, a w mieście doszło do manifestacji.