Rosja wycofuje żołnierzy spod granicy. Ale zostawia czołgi

Do 1 maja żołnierze zgromadzeni w ostatnich tygodniach przez Rosję przy granicy z Ukrainą mają wrócić do swoich baz. Nie jest jasne ilu żołnierzy pozostanie w obszarze przygranicznym.

- Co roku w Europie Sojusz przeprowadza do 40 dużych ćwiczeń w sposób oczywisty antyrosyjskich. Wiosną tego roku połączone siły zbrojne państw NATO rozpoczną najbardziej ambitne ćwiczenia w ostatnich 30 latach - powiedział Szojgu nawiązując do ćwiczenia DEFENDER-Europe 2021, w którym wezmą udział również polscy żołnierze.

Mimo zakończenia ćwiczeń przez rosyjskich żołnierzy ciężki sprzęt ma pozostać na poligonie Pogonowo, który znajduje się ok. 160 km od granicy Rosji z Ukrainą.