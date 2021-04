Rosja: Stronnicy Nawalnego zostaną uznani za ekstremistów?

Takie orzeczenie sądu umożliwi władzom aresztowania i zatrzymania osób działających w ramach Fundacji i blokowanie ich kont bankowych jedynie za to, że aktywnie angażowali się w działania Fundacji.

- Nie poddamy się - zapowiedział Wołkow, który przebywa obecnie na Litwie.

Nawalny odsiaduje wyrok dwóch i pół roku więzienia w związku z wyrokiem za zdefraudowanie środków finansowych. Opozycjonista utrzymuje, że wyrok w jego sprawie ma charakter czysto polityczny.

We wrześniu w Rosji odbędą się wybory do Dumy. Stronnicy Nawalnego nawołują do popierania w nich tych kandydatów spoza rządzącej partii Jedna Rosja, którzy mają największe szanse na pokonanie kandydatów z partii Władimira Putina.