Kreml o „Pałacu Putina”: Atak informacyjny na prezydenta

- Czytasz akapit i zadajesz sobie pytanie, co Putin ma z tym wspólnego? No cóż, pewnie taki pałac jest, w Gelendżyku wszyscy mówią, że naprawdę jest ogromny obiekt itd. Ale ma kilku właścicieli, jest to obiekt prywatny - przekonywał Pieskow.

- Biznesmeni, jeśli działają zgodnie z prawem, mogą posiadać dowolne obiekty i przedmioty - mówił, zarzucając Nawalnemu kłamstwa o związkach pałacu z Putinem. Materiał nazwał „atakiem informacyjnym”. - Tak należy to traktować - stwierdził.

Pieskowowi przypomniano w programie, że film przedstawia m.in. takie części pałacu, jak „akwadyskoteka”. Rzecznik Kremla w odpowiedzi stwierdził, że to „prawdopodobnie błąd w tłumaczeniu z angielskiego”. - Zwykły człowiek ogląda to emocjonalnie, że to jakiś luksusowy przedmiot, a (autorzy materiału - red.) mówią mu - to jest przedmiot Putina, to jest przedmiot Putina, a potem (na filmie - red.) Putin pływa w basenie, prawda? Człowiek myśli - Boże, to jest fotografia Putina. Tak - z roku, kiedy Putin pływał w zimnym Jeniseju. I nadal to robi, gdy nadarzy się okazja - powiedział Pieskow.

Zaznaczył, że Kreml „od dawna wiedział, że szykują się takie „pseudoodkrycia i ataki informacyjne na prezydenta”. Telewidzom radził, by „myśleli głową, uważali i nie pozwalali nikomu robić z siebie idioty”. - Trzeba tylko zadać sobie pytanie, dlaczego Putin, dlaczego? (...) Nie ma odpowiedzi na to pytanie, dlaczego przypisuje się to wszystko Putinowi - powiedział.