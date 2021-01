Film o "pałacu Putina" obejrzano 100 mln razy

Film o "pałacu Putina" zrealizował czołowy rosyjski opozycjonista, przebywający obecnie w areszcie Aleksiej Nawalny.

Film trafił do sieci już po tym, jak Nawalny został aresztowany po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie był leczony po tym jak - na co wskazują badania wykonane w zachodnich laboratoriach - został otruty za pomocą chemicznego środka bojowego.

Po publikacji filmu zarówno Kreml, jak i Putin zaprzeczyli, jakoby rezydencja należała do rosyjskiego prezydenta.

>