Ognisko koronawirusa w znanej stoczni okrętów atomowych

„Tylko w ostatnim dniu w Siewierodwińsku potwierdzono 53 przypadki koronawirusa, a w sumie od początku epidemii było ich 276. Co więcej, zdecydowana większość przypadków to pracownicy zbrojeniówki” - podała w piątek służba prasowa gubernatora i rządu obwodu archangielskiego.

Sytuacja epidemiologiczna w Siewierodwińsku stała się tematem spotkania kryzysowego, zorganizowanego przez tymczasowego gubernatora obwodu archangielskiego Aleksandra Cybulskiego.

- W regionie rozprzestrzenia się poważne źródło infekcji, naszym zadaniem jest szybkie podjęcie działań w celu jego zlokalizowania i zidentyfikowania przyczyn oraz odpowiedzialnych osób, które pozwoliły na taki rozwój wydarzeń - powiedział Cybulski.

- Częstość występowania koronawirusa w Siewierodwińsku jest dziś o prawie 47 proc. wyższa niż średnia regionalna. Dlatego nie mówimy o pojedynczych przypadkach choroby, ale o występowaniu poważnych ognisk infekcji - dodał Roman Buzinow, szef oddziału Rospotrebnadzoru w regionie archangielskim.

Siewiernoje Maszynostroitielnoje Priedprijatije, w skrócie Siewmasz, to jedna z największych w Rosji stoczni, w której budowane są strategiczne okręty podwodne o napędzie nuklearnym. To tam powstał pierwszy radziecki atomowy okręt podwodny K-3 Leninskij Komsomoł, tam powstają okrętu m.in. projektu 885, 955 i 949A. Z kolei Zwiezdoczka to największe w Rosji zakłady remontowe statków.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony miało w tym roku odebrać cztery nowe podwodne okręty jądrowe i jeden z napędem diesla.