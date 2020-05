Prezydent Władimir Putin przed sądem

Michaił Ignatiew stał na czele Republiki Czuwaskiej, formalnie autonomicznej części Rosji, od 2010 do 2020 roku. W styczniu Władimir Putin zdymisjonował go z powodu „utraty zaufania”.

Kreml stracił cierpliwość do „prezydenta Czuwaszji” po dwóch skandalach, jakie wywołał na początku roku. W połowie stycznia, występując na uroczystości z okazji rosyjskiego Dnia Prasy wezwał do „je…nia, jak to mówią w narodzie” dziennikarzy i blogerów. „Po ich artykułach na zamówienie jak wspaniale jest w Europie, jak wspaniale w Ameryce (…) sytuacja staje się niespokojna, pojawiają się mityngi” – mówił do przedstawicieli czuwaskiej prasy.