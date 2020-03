Putin ostrzega: Nie możemy wrócić do lat 90-tych

- Nie możemy jedynie odkreślić linią (tamtych czasów). Potrzebujemy gwarancji, że jest niemożliwe, by Rosja znów ześlizgnęła się w kierunku, do którego nie chcemy wracać - mówił Putin.

- Potrzebujemy gwarancji, że nowe próby zdestabilizowania kraju są nieakceptowalne. Nikt tego nie chce - dodał prezydent Rosji.

Putin podkreślał, że wielu członków obecnej Dumy widziało, co działo się w latach 90-tych. - Jestem pewien, że nic takiego nie powinno się zdarzyć naszemu krajowi znów, w przyszłości - powiedział.

Prezydent Rosji przekonywał też, że są rzeczy, co do których zgadzają się wszystkie polityczne siły w kraju. Dodał, że żadna partia polityczna w Rosji nie chce wracać do lat 90-tych "pomimo pozytywów wynikających z rozwoju w tych latach demokracji w kraju".

- Powrotu do czasów trudności dla obywateli - nikt prawdopodobnie tego nie chce - dodał.

Putin doszedł do władzy w Rosji w 2000 roku.