Rosja: Rośnie Flota Północna. Nowe okręty do końca roku

- Udział zaawansowanego uzbrojenia we Flocie Północnej rośnie - powiedział na dzisiejszym posiedzeniu ministerstwa Siergiej Szojgu.

Łącznie w tym roku do Floty Północnej będzie przyłączonych sześć okrętów podwodnych i wojennych.

- W tym roku planowane jest przekazanie sześciu okrętów. W najbliższym czasie do Floty dołączą okręt o napędzie atomowym Kniaź Władimir i fregata Admirał Kasatonov, które przeszły pomyślnie test na Morzu Białym i Morzu Barentsa - dodał rosyjski minister obrony.

- W sumie do końca roku do Floty Północnej dołączy ponad 180 ztuk uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które będą przystosowane do pracy w warunkach arktycznych - zapowiedział.

Okręt K–549 Kniaź Władimir to udoskonalony Projekt 955A. Pod koniec grudnia rosyjskie wojsko zaprezentowało pierwsze nagranie swojego nowego okrętu.