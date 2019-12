Rosja testuje swój internet. Ogłasza sukces

O przeprowadzonych próbach poinformował wiceminister ds komunikacji Aleksej Sokołow.

Testy trwały kilka dni i były elementem projektu "suwerennego internetu". Przeprowadzono je na specjalnie wyznaczonych siedziach.

Działania Rosji mające na celu stworzenie własnej sieci to odpowiedź na to, co Rosja nazywa "agresywną postawą" amerykańskiej narodowej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego.