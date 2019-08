Rosja przyznaje: 16-krotny wzrost promieniowania po eksplozji

Początkowo, po czwartkowej eksplozji, do której doszło w trakcie testów nowej rakiety z napędem atomowym na morzu, w pobliżu Sewerodwińska, resort obrony Rosji podał, że poziom promieniowania pozostał niezmieniony.

Jednak władze Sewerodwińska w tym samym czasie informowały o "niewielkim wzroście promieniowania" w mieście. Mieszkańcy Sewerodwińska wykupili z aptek preparaty zawierające jod, a mieszkańcom zalecono pozamykanie okien w mieszkaniach.

Według Greenpeace doszło do 20-krotnego wzrostu promieniowania.



Russia’s state weather agency, Rosgidromet, said on Tuesday that it believed radiation levels had risen by four to 16 times.