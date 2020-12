Agnieszka Kister: Kolejne ułatwienia dla pacjentów

Elektroniczne skierowanie jest bliźniaczym rozwiązaniem do e-recepty. Korzyścią od razu dostrzegalną dla pacjenta jest brak ryzyka nieczytelności dokumentów czy ich zgubienia. Podobnie jak e-recepta, e-skierowanie oparte jest na czterocyfrowym kodzie, który podajemy, zapisując się na usługę zdrowotną. Dla korzystających z rozwiązań informatycznych proces uzyskania skierowania i jego realizacji jest dużo bardziej przyjazny, a także ekologiczny. Osobom, które nie korzystają ze smartfonów, proponujemy wydruk informacyjny e-skierowania. O ile w przypadku skierowania papierowego pacjent może zapisać się na świadczenie np. telefonicznie, to jednak oryginał skierowania musi w ciągu dwóch tygodni dostarczyć do placówki. W przypadku e-skierowania wizyta w placówce nie jest już konieczna. Otrzymując kod e-skierowania, osoba je rejestrująca odszukuje dokument w systemie i zaznacza, że pacjent został na dane świadczenie zapisany. Ma to istotną korzyść – pozwala uniknąć sytuacji, w której pacjenci zapisują się jednocześnie w wiele miejsc, co w sztuczny sposób wydłuża kolejki.

Czytaj także: Ranking „Bezpieczny szpital 2020”