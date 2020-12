Jakość świadczonych usług jest ważna także w regionach

XVII edycja rankingu „Bezpieczny szpital 2020" pokazuje, że po etapie inwestycji przychodzi czas na dbałość o doświadczenie pacjenta. To on staje się centrum działań liderów w województwach, którzy planując kolejne inwestycje, myślą przede wszystkim o tym, jak przełożą się one na komfort chorego. Nawet jeśli trzeba działać w pandemicznych warunkach.

Na czoło w tegorocznym zestawieniu lokalnym wysuwają się szpitale, które nie boją się odważnych decyzji i coraz częściej ze swoimi działaniami wychodzą poza teren lecznicy, prowadząc akcje zdrowotne i namawiając do badań profilaktycznych. W zestawieniu przedstawiamy laureatów pierwszego miejsca, a jeśli są nimi laureaci trzech pierwszych miejsc rankingu ogólnopolskiego –wiceliderów.

- Województwo dolnośląskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu znalazł się na pierwszym miejscu wśród placówek w województwie dolnośląskim. To awans z ubiegłorocznego trzeciego miejsca. Równocześnie placówka zajęła w tym roku dziewiąte miejsce w rankingu ogólnopolskim. W tym zestawieniu był to awans aż z 18. pozycji.

Jest to jeden z najnowocześniejszych szpitali na Dolnym Śląsku leczący dzieci i dorosłych. To placówka z wyróżniającym się oddziałem zakaźnym do niedawna leczącym pacjentów z HIV i AIDS, a od wiosny tego roku chorych z Covid-19, kiedy została przekształcona w szpital jednoimienny (do czerwca 2020 r.).

Szpital jest w pełni skomputeryzowany. Dokumentacja medyczna i dane są tworzone, archiwizowane i przesyłane elektronicznie. Placówka chwali się także zmodernizowanym kompleksem nowoczesnych budynków. Do dyspozycji pacjentów są jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe sale wyposażone we własne łazienki. Kuchnia wydaje posiłki w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

- Województwo kujawsko-pomorskie

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy od lat jest w czołówce najlepszych szpitali nie tylko w regionie, ale także w Polsce. W tym roku w rankingu ogólnopolskim zajął drugie miejsce. W ubiegłym placówka zajęła najwyższe miejsce na podium.

Zaraz za wiceliderem rankingu ogólnopolskiego wśród najlepszych szpitali w regionie znalazł się Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (dziesiąte miejsce w rankingu ogólnopolskim). Szpital, który rocznie leczy 15 tys. małych pacjentów, może się pochwalić unikalnymi procedurami, takimi jak leczenie niedosłuchu i wszczepianie implantów ślimakowych i pniowych także u pacjentów między pierwszym a drugim rokiem życia. 1 października 2020 r. odbyła się tu pierwsza w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej, operacja wszczepienia implantu słuchowego do pnia mózgu u dwuletniego dziecka. W ten sposób szpital dołączył do elitarnego grona pięciu europejskich ośrodków stosujących tę metodę leczenia u dzieci.

Trafiają tu także dzieci z padaczką lekooporną. Szpital jako jedyny leczy zaburzenia ruchu u dzieci metodami stereotaksji. Lekarze zajmują się także operacyjnym leczeniem nowotworów, trudno dostępnych guzów głowy i szyi, resekcjami narządów u pacjentów z nowotworami dziedzicznymi.

Równocześnie placówka stara się troszczyć o komfort leczonych w niej dzieci. Mali pacjenci mają także zapewnione ciekawe zajęcia lekcyjne, ogrody na dachu, oddziałowe świetlice i sale szkolne, kąciki zabaw.

- Województwo lubelskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, który w zestawieniu ogólnopolskim zajął wysokie, piąte miejsce, chwali się na swojej stronie internetowej tym, że dla niego największą wartością jest dobro pacjenta. Dlatego też w czasie pandemii koronawirusa dba, by znajdujący się w nim pacjenci mogli być w stałym kontakcie ze swoimi rodzinami. W związku z obecnym zakazem odwiedzin zostały zakupione na oddziały szpitalne tablety, które umożliwią kontakt za pomocą aplikacji i komunikatorów, np. WhatsApp. Tablet służą także do prowadzenia teleporad i wideokonferencji pomiędzy oddziałami oraz ośrodkami zewnętrznymi.

W połowie listopada ruszyła natomiast bezpłatna wypożyczalnia opasek monitorujących stan zdrowia seniorów. Ze względu na epidemię Covid-19 prowadzony jest zdalny pomiar temperatury za pomocą kamery termowizyjnej.

- Województwo lubuskie

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli wyróżnia oddział kardiologii, uznawany za jeden z najlepszych w kraju. Pod względem liczby zabiegów wyprzedza on duże ośrodki medyczne, jednocześnie zostawiając w tyle lubuskie szpitale wojewódzkie. Od początku pandemii szpital edukuje pacjentów, by z obawy przed zakażeniem nie czekali do ostatniej chwili z wezwaniem karetki. Zapewnia, że stosuje szczegółowe procedury antycovidowe.

Pacjentki cenią także posiadający najwyższy, III stopień referencyjności oddział ginekologiczno-położniczy, który prowadzi m.in. program opieki nad ciężarnymi z cukrzycą. Przyszłe mamy mogą bezpłatnie wypożyczyć pompy insulinowe. Od 1 grudnia do placówki wróciły także porody rodzinne. Wcześniej rodząca i osoba jej towarzysząca musi mieć wykonane testy kasetkowe w kierunku Covid-19.

- Województwo łódzkie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 1 sierpnia 2020 r. funkcjonuje wspólnie ze Szpitalem im. dr. L. Rydygiera. To oznacza, że zostały do niego włączone poradnie ginekologiczne oraz poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ten sposób pacjenci z Łodzi i regionu zyskają lepszą ofertę medyczną, kompleksową i zapewniającą dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń w ramach jednego podmiotu, szpitala klinicznego na poziomie ogólnopolskim. Ponadto 8 lipca 2020 r. powołano Akademickie Centrum Wirusologii, które będzie prowadziło badania nad SARS-CoV-2 oraz innymi typami wirusów.

Z kolei na początku roku otwarto Zespół Poradni Specjalistycznych Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, w którym znajduje się 60 w pełni wyposażonych poradni. Uruchomienie specjalistycznych gabinetów w CKD to element programu wieloletniej inwestycji rozbudowy szpitala, na które Ministerstwo Zdrowia przekazało prawie 0,5 mld zł.

- Województwo małopolskie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie jest największym, najbardziej nowoczesnym szpitalem w zachodniej Małopolsce z szeroką bazą diagnostyczno- -zabiegową i zapleczem logistycznym. Na 18 oddziałach znajduje się 448 łóżek, w tym 20 łóżeczek noworodkowych. Chorzy mają do dyspozycji 18 specjalistycznych poradni przyszpitalnych. Są w nim również stacja dializ, chemioterapia ambulatoryjna i jednodniowa, dzienny oddział psychiatryczny, zespół leczenia środowiskowego/domowego, tlenoterapia domowa. W ramach systemu ratownictwa medycznego w szpitalu funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy zintegrowany z zespołami wyjazdowymi pogotowia. W tym roku w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny zakupiono ambulans medyczny marki Mercedes-Benz. Jest to nowoczesna karetka reanimacyjna wyposażona w specjalistyczny sprzęt ratujący i podtrzymujący życie. Ambulans wyposażony jest m.in. w: respirator, defibrylator, nosze transportowe, zestaw unieruchamiający dla dorosłych i dzieci, krzesło kardiologiczne. We wrześniu szpital powiększył się o nowoczesną karetkę reanimacyjną.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii udało się wyposażyć w bronchofiberoskop hybrydowy intubacyjny, a oddział chorób płuc w wideobronchoskop ultrasonograficzny typu EBUS z systemem do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu minisond USG.

- Województwo mazowieckie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim to zaplecze medyczne dla całego województwa mazowieckiego. Szpital nie obniża jakości i podobnie jak w ubiegłym roku zajął na Mazowszu najwyższe miejsce na podium. W rankingu ogólnokrajowym znalazł się na siódmej pozycji. W 2019 r. w wyposażenie szpitala zainwestowano 12 mln zł. W szpitalu wszystkie łóżka i szafki dla pacjentów są nowe. Nowy jest też tomograf. W ubiegłym roku do lecznicy trafiły też wysokiej klasy aparat rentgenowski, echokardiograf, system monitorowania pacjentów, laparoskop, histeroskop, kolumna endoskopowa. Szpital dysponuje też całkowicie nowym wyposażeniem stacji dializ wraz ze stacją uzdatniania wody. Posiada także nowy blok operacyjny, na którym wykonywanych jest 2,5 tys. zabiegów rocznie.

- Województwo opolskie

Cytometr, urządzenie o rozmiarach średniej wielkości drukarki, w którym wykonywana jest w krótkim czasie analiza nawet kilku milionów komórek pobranych z krwi, od początku tego miesiąca jest na wyposażeniu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. Sprzęt został zakupiony ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Za jego pomocą będą przeprowadzane badania w kierunku wykrycia wszelkich nowotworów krwi, diagnozowania ostrych i przewlekłych białaczek, chłoniaków i szpiczaków. Skorzystają z tego zwłaszcza pacjenci oddziału hematologicznego, który jako pierwszy w tym szpitalu stał się oddziałem klinicznym.

W tym roku status oddziału klinicznego uzyskał także oddział pulmonologiczny, który będzie bazą dydaktyczną dla studentów medycyny Uniwersytetu Opolskiego.

- Województwo podkarpackie

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA sp. z o.o. sp. k. to najlepszy szpital nie tylko w województwie podkarpackim, ale także w Polsce. Ze względu na III stopień referencyjności oddziałów neonatologicznego z intensywną opieką medyczną, a także ginekologiczno-położniczego jest bardzo chętnie wybierany przez kobiety spodziewające się dziecka.

Drugim najlepszym szpitalem na Podkarpaciu jest Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o., który dysponuje 269 łóżkami na 15 oddziałach. Rocznie hospitalizuje średnio 12 tys. pacjentów i jest to 1/6 mieszkańców powiatu łańcuckiego. Od 16 marca do prawie połowy czerwca placówka była szpitalem jednoimiennym do walki z Covid-19.

Przed pandemią realizował bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wykrycia chorób układu krążenia, badania przesiewowe mające na celu wykrycie raka jelita grubego oraz badania cytologiczne dla kobiet. Jesienią 2019 r. uruchomiono w szpitalu nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy. Znajdują się w nim blok operacyjny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz odziały szpitalne: ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, pediatryczny, chirurgiczny, urazowo-ortopedyczny. Do dyspozycji pacjentów są sale jedno- i dwuosobowe, klimatyzowane, wyposażone w wentylację mechaniczną. Na każdej z sal jest telewizor oraz dostęp do internetu. Całkowity koszt inwestycji wraz z podstawowym wyposażeniem w sprzęt i aparaty medyczne wyniósł 50,8 mln zł.

- Województwo podlaskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim podczas pandemii koronawirusa został przekształcony w szpital dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Obecnie ogólnodostępny jest wyłącznie oddział noworodkowy-położniczy i ginekologiczny, który mieści się w oddzielnym budynku.

By walczyć z zarazą, w kwietniu placówka otrzymała dofinansowanie m.in. na respiratory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, ssaki elektryczne, defibrylatory, kardiomonitory, materace przeciwodleżynowe – przeznaczone dla pacjentów w stanie ciężkim, oraz środki ochrony osobistej. Natomiast w lutym tego roku uruchomiono w placówce Regionalny Ośrodek Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego. Dawny budynek kuchni szpitalnej, zbudowany w latach 60. XX w., przeszedł gruntowny remont. Inwestycja o wartości 6 371 449,36 zł była możliwa dzięki dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz dotacji powiatu bielskiego.

- Województwo pomorskie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. wraz z działającym przy nim Ośrodku Koordynowanej Opieki Bariatrycznej jako jeden z pierwszych w kraju wprowadził do swojej praktyki prehabilitację. W tym miejscu pacjenci walczący z otyłością mogą się kompleksowo przygotować do leczenia operacyjnego. W skład ośrodka wchodzą poradnie specjalistyczne, lekarze specjaliści, personel pielęgniarski, wyspecjalizowany personel anestezjologiczny, fizjoterapeuta oraz psycholog i dietetyk. Konsultacje psychologa i dietetyka zapewnione są za darmo.

- Województwo śląskie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o. szczyci się na swojej stronie internetowej, że pod jego opieką jest już trzecie pokolenie pacjentów. Chorzowska lecznica jest jedną z pierwszych w Polsce, które postawiły na zastosowanie monitoringu wizyjnego dla poprawy opieki nad chorymi. Dzięki kamerom z dyżurki pielęgniarek można monitorować stan pacjentów z zaburzeniami oddychania w trakcie snu. Szpital mieści się w historycznej willi, w której w latach 20. XX w. mieszkał prezydent Ignacy Mościcki.

- Województwo świętokrzyskie

Misją Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Łukasza w Końskich jest nie tylko troska o pacjenta i zapewnienie mu jak najlepszych warunków w czasie choroby, ale także troska o środowisko naturalne. „Ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko lokalne oraz spełnianie obowiązujących wymagań prawnych związanych z działalnością szpitala i wynikających z ochrony środowiska" – brzmi jeden z czterech głównych celów szpitala. Placówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 otrzymała niemal 2,5 mln zł na montaż paneli fotowoltaicznych.

Szpitalowi udało się też pozyskać ze środków unijnych ponad 3,5 mln zł na doposażenie oddziału kardiologicznego, a także blisko 3 mln zł na modernizację systemu ratownictwa medycznego. Będzie to m.in. wewnętrzna reorganizacja strefy przyjęć pacjentów, montaż łatwo dostępnej windy, modernizacja podjazdu dla ambulansów, schodów zewnętrznych czy lądowiska dla helikopterów.

W szpitalu od 11 lat prowadzony jest program „Szpital bez bólu", w ramach którego stosowane są procedury regularnej oceny nasilenia bólu pooperacyjnego i zastosowanie postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu. Placówka raportuje także działania niepożądane związane z zastosowaniem leków.

- Województwo warmińsko-mazurskie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie od 60 lat jest wiodącą placówką medyczną leczącą dzieci w północno-wschodniej Polsce. W styczniu tego roku oddano do użytku Centrum Urazowe dla Dzieci. Z kolei pod koniec roku w nowych lokalizacjach ruszyły oddział chorób zakaźnych dla dzieci oraz oddział intensywnej terapii i anestezjologii. Zmiana siedziby wiąże się z rozbudową szpitala, która ruszyła w maju 2018 r.

W placówce jest też coraz więcej dobrego sprzętu. Rok temu do oddziału patologii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt trafiły dwa światowej klasy inkubatory, stacja centralnego monitorowania wraz z ośmioma kardiomonitorami, dwa kardiomonitory transportowe, lampa do fototerapii oraz laktatory i różnego rodzaju oprzyrządowanie.

W czasach pandemii szpital zajmuje się leczeniem dzieci z koronawirusem ale także z powikłaniami po nim, m.in. z PIMS. To problemy oddechowe pojawiające się po bezobjawowym przejściu zakażenia koronawirusem. Szpital prowadzi także największe w regionie izolatorium dla osób zakażonych koronawirusem.

- Województwo wielkopolskie

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o. to najlepsza placówka w województwie wielkopolskim, ale także trzeci najlepszy szpital w Polsce. Na terenie placówki funkcjonuje oddział covidowy z 75 łóżkami. Równocześnie działają inne oddziały szpitalne.

Drugie miejsce w naszym rankingu na terenie Wielkopolski zajął Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka może się pochwalić jednym z najnowocześniejszych oddziałów ginekologiczno-położniczych w Wielkopolsce, który po przebudowie i remoncie został otwarty w lipcu tego roku. Część ginekologiczna oddziału dysponuje 27 łóżkami, salą intensywnego nadzoru pooperacyjnego i salą dla osób z niepełnosprawnościami. Na oddziale zamontowano nowoczesny system monitorowania płodu. Na wyposażeniu są także kardiomonitory. Koszt inwestycji to 3 mln zł. Środki pochodziły z budżetu powiatu ostrowskiego.

Od lipca zdecydowano się, mimo epidemii, na przywrócenie porodów rodzinnych.

- Województwo zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie od kwietnia tego roku wzbogaciło się o nowy akcelerator Halcyon firmy Varian. Jest to drugi akcelerator z serii Halcyon. Aparat zakupiono dzięki dotacji ministra zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych z zadania „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce". Szpital na ten cel otrzymał 7 mln zł.

Placówka prowadzi także badania profilaktyczne. W ramach Dnia Drzwi Otwartych można wykonać bezpłatne badanie mammograficzne (program profilaktyki raka piersi) dla kobiet w wieku 50–69 lat oraz dokonać zapisu na badanie kolonoskopowe (program badań przesiewowych raka jelita grubego) dla osób w wieku 50–65 lat, które nie wykonywały kolonoskopii w ciągu ostatnich dziesięciu lat.