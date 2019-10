KORWIN-MIKKE: Kobieta jest słabsza i musi zarabiać mniej

-500+ oczywiście zlikwidować, a tych, którzy wprowadzili 500+ trzeba wsadzić do kryminału za to, że przekupują ludzi, żeby wejść do sejmu, żeby sprawować władzę. Przekupstwo normalne. No i za demoralizację ludzi, tych ludzi trzeba wsadzić do więzienia, żeby nie było żadnej niejasności. Ja mówię tutaj za siebie, ale to jest powszechna opinia w tej chwili. Ludzie już to czują, że dostali 500 zł, ale zapłacili 700 zł, po podwyższonych cenach wszystkiego. Bo musi tak być, bo skąd państwo weźmie to 500 zł? Musi zabrać 700 zł, czy 650 zł powiedzmy. Na pewno państwo zabierze więcej niż da i nie ma innej możliwości, państwo nie urodzi tych pieniędzy. ALbo może się zapożyczyć i wtedy nasze dzieci za to zapłacą. Te dzieci, na które teraz bierzemy 500+ a one będą musiały zapłącić 700 zł za 20 lat - mówił Janusz Korwin-Mikke.