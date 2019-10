LUBNAUER: Trzeba usunąć z TK sędziów powołanych niezgodnie z prawem

-Powinno być jednoznacznie tak, żeby znowu KRS, tych 15 sędziów wybierali sędziowie ze środowiska sędziowskiego, a nie politycy. Powinno być w tak, żeby przywrócić niezależność TK, SN i wszystkim tym instytucjom, które należą do trzeciej władzy. To co się stało w obecnych 4 latach spowodowało niestety, że mamy bardzo duży spadek zaufania do tych instytucji i co więcej ich całkowitą klęskę, bo np. TK praktycznie nie funkcjonuje. Trzeba usunąć z TK tych 3 sędziów, którzy zostali tam włączeni w sposób niezgodny z prawem, bo są dublerami, trzeba naprawić KRS, którego wybór był niezgodny z Polską Konstytucją i trzeba oddzielić trzecią władzę od władzy ustawodawczej i wykonawczej - przekonywała Katarzyna Lubnauer.