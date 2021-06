Ronaldo wzgardził Coca-Colą. Koncern stracił miliardy wartości rynkowej

Wartość rynkowa Coca-Coli spadła gwałtownie po tym, jak Cristiano Ronaldo zdjął ze stołu dwie butelki coli podczas konferencji prasowej i zachęcił gestem do picia wody. Kapitan portugalskiej reprezentacji zrobił to podczas przedmeczowej konferencji w Budapeszcie, gdzie Portugalia grała z Węgrami.

Efektem gestu Ronaldo było nurkowanie kursu akcji Coca-Coli. Poniedziałkowy kurs otwarcia 56,18 dolarów za akcję nie utrzymał się długo. Już pod koniec konferencji prasowej akcje spadły o 1,6 proc. do 55,22 dolarów. W efekcie wartość rynkowa koncernu spadła o 4 mld - z 242 mld dolarów do 238 mld dolarów. Co więcej, niższy kurs wciąż się utrzymuje – kurs zamknięcia we wtorek wynosił 55,41 dolara za akcję.