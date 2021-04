Joe Biden nakazuje wycofanie części amerykańskich sił z Bliskiego Wschodu

Jak czytamy w "Wall Street Journal" to pierwszy krok na drodze do zmiany skali zaangażowania wojskowego USA na Bliskim Wschodzie. Do ograniczenia potencjału wojskowego USA w tym rejonie dochodzi w czasie, gdy Arabia Saudyjska, bliski sojusznik USA w regionie, pada ofiarą ataków rakietowych i ataków z użyciem dronów przeprowadzanych z terytorium Jemenu i Iraku - pisze amerykański dziennik.

USA miały wycofać co najmniej trzy baterie rakiet Patriot z rejonu Zatoki Perskiej, w tym jedną z bazy sił powietrznych w Arabii Saudyjskiej, którą relokowano tam kilka lat temu, by wzmocnić ochronę stacjonujących w regionie wojsk USA.

Również inne zasoby wojskowe - w tym lotniskowiec - są przesuwane z rejonu Bliskiego Wschodu, by odpowiedzieć na potrzeby armii w innych częściach świata - twierdzą przedstawiciele amerykańskich władz, na których powołuje się "Wall Street Journal".