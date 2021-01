Biden rozmawiał z Merkel. Zapowiedź wzmocnienia współpracy

Merkel i Biden zgodzili się, że konieczne są większe międzynarodowe wysiłki, by poradzić sobie z pandemią koronawirusa. - W tym kontekście kanclerz z zadowoleniem przyjęła powrót Stanów Zjednoczonych do Światowej Organizacji Zdrowia - dodał Seibert.

Przywódcy rozmawiali też o kwestiach polityki zagranicznej, zwłaszcza związanych z Afganistanem i Iranem, a także dyskutowali o handlu i polityce klimatycznej - poinformował rzecznik.

Merkel z zadowoleniem przyjęła decyzję Bidena o powrocie Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego i zaprosiła go do złożenia wizyty w Niemczech, jak tylko pozwoli na to pandemia - dodał.