Wybory w USA. Biden znalazł miejsce w administracji dla swojego rywala AFP

Prezydent-elekt USA, Joe Biden, ogłosił we wtorek, że Pete Buttigieg jest jego kandydatem do objęcia Departamentu Transportu. To - po Kamali Harris, wiceprezydent-elekt USA, drugi rywal Bidena z prawyborów w Partii Demokratycznej, który wejdzie w skład jego administracji.