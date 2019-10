Trump: Chiny powinny wszcząć śledztwo ws. Bidena i jego syna AFP

Donald Trump w czasie konferencji prasowej w Białym Domu stwierdził, że "Chiny powinny rozpocząć śledztwo ws. Bidenów (Joe Bidena i jego syna, Huntera)". - Ponieważ to, co się stało w Chinach, jest tak złe jak to, co się stało na Ukrainie - dodał.