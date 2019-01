Trump: Rząd wraca do pracy. Porozumienie ws. zakończenia shutdownu do 15 lutego

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zadeklarował zakończenie trwającego od 35 dni częściowego zamknięcia rządu. Krótkoterminowa umowa ma dać czas na osiągnięcie finalnego porozumienia.

"Prezydent wygłosi dziś uwagi na temat shutdownu w Ogrodzie Różanym o 13:30" - napisała na Twitterze Sarah Sanders, rzeczniczka Białego Domu. Do amerykańskich mediów błyskawicznie zaczęły przedostawać się przecieki, że partyjni liderzy doszli do porozumienia ws. krótkoterminowej umowy o wznowieniu działalności administracji.

- Jestem bardzo dumny, że ogłaszam dziś, iż osiągnęliśmy porozumienie, by zakończyć shutdown i wznowić rząd federalny - ogłosił Trump. Negocjatorzy doszli do porozumienia, które pozwala na finansowanie działalności rządu do 15 lutego bez ustanowienia wydatków na budowę ogrodzenia na granicy USA z Meksykiem, czego domaga się prezydent. Zdaniem analityków oznacza to znaczącą wygraną demokratów.



Jeśli do 15 lutego nie zostanie wypracowane ostateczne porozumienie, Donald Trump prawdopodobnie zadeklaruje wprowadzenie stanu wyjątkowego. Osiągnięte porozumienie jest podobne do tego, które Trump odrzucił w grudniu i wcześniej w tym tygodniu.

W zeszłym tygodniu Trump zaproponował daleko idące ustępstwa, proponując pakiet przepisów wspierających imigrantów znajdujących się już na terenie USA. Demokraci odrzucili jednak tę propozycję.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego sprawia, że mur na granicy z Meksykiem może zostać wzniesiony przez Korpus Inżynieryjny US Army. W takim przypadku nie będą potrzebne żadne przetargi ani ekspertyzy środowiskowe, a

Dwa tygodnie temu Donald Trump zapowiadał, że "na razie" nie wprowadzi stanu wyjątkowego, który pozwoliłby obejście blokady Kongresu. Zamiast tego prezydent wezwał kongresmenów, aby wyasygnowali z budżetu 5,7 miliarda dolarów, których domaga się na zabezpieczenie granic. - Mam absolutne prawo to zrobić. Ale nie zrobię tego tak szybko. Ponieważ jest to coś, co powinien zrobić Kongres - mówił amerykański prezydent