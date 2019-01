Trump odebrał samolot przewodniczącej Izby Reprezentantów

Donald Trump poinformował przewodniczącą Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, że nie może ona skorzystać z wojskowego samolotu w związku z planowaną przez Pelosi podróżą do Brukseli i Afganistanu w związku z trwającym obecnie w USA tzw. zamknięciem rządu.

W liście skierowanym do Pelosi Trump podkreślił, że w czasie, gdy 800 tys. urzędników federalnych nie otrzymuje wynagrodzenia lepiej będzie jeśli Pelosi zostanie w Waszyngtonie i będzie negocjowała z nim kwestię zakończenia impasu między administracją prezydenta a zdominowaną przez Demokratów Izbą Reprezentantów.

Poniżej dalsza część artykułu

Trump skierował do Pelosi list dzień po tym, jak przewodnicząca Izby Reprezentantów wezwała go, aby przełożył orędzie o stanie państwa, które ma wygłosić w Kongresie, w związku z trwającym zamknięciem rządu.

Prezydent poinformował Pelosi o tym, że nie będzie ona mogła skorzystać z samolotu wojskowego kilkadziesiąt minut przed planowanym przez nią wylotem do Brukseli i Afganistanu.

Trump w liście do Pelosi napisał, że może ona udać się w podróż na - jak to określił - "wydarzenie PR-owe" - korzystając ze zwykłych linii lotniczych.

Biały Dom poinformował też, że w związku z trwającym od 27 dni zamknięciem rządu, delegacja USA nie pojedzie na Światowe Forum Ekonomiczne do Davos.

Zastępca szefa kancelarii Pelosi, Drew Hammill podkreślił, że Pelosi miała w Brukseli spotkać się z dowódcami NATO, aby zapewnić ich o niezachwianym zaangażowaniu USA w działalność Sojuszu.

Niektórzy komentatorzy zwrócili uwagę, że Trump publikując swój list do Pelosi ujawnił, że miała ona udać się do strefy działań wojennych (w Afganistanie). Zazwyczaj o wizytach w tym kraju ważnych polityków informuje się dopiero w momencie, gdy dotrą na miejsce.

Zamknięcie rządu w USA to efekt konfliktu między Trumpem a Demokratami w Izbie Reprezentantów w kwestii przyznania administracji ponad 5 mld dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem. W związku z faktem, że Demokraci nie chcą przyznać Trumpowi tych środków, Kongres nie przyjął uchwał przekazujących instytucjom federalnym środków niezbędnych do ich normalnego funkcjonowania - w związku z czym ok. 800 tys. pracowników federalnych zostało skierowanych na przymusowe, bezpłatne urlopy.