Powstanie pomnik generała Motyla

Rusza zbiórka pieniędzy na budowę w Warszawie pomnika generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego.

Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego rozpoczęła zbiórkę środków na budowę pomnika generała „Motyla". Koszt monumentu jest szacowany na ok. 250 tys. zł. Większość pieniędzy będzie pochodziła od firm lub instytucji oraz ze środków własnych Fundacji, a 50 tys. zł brakującej kwoty zostanie zebrane w trakcie zbiórki publicznej.

Decyzją Rady Warszawy pomnik powstanie w parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Projekt pomnika przygotował artysta rzeźbiarz Marcin Nowicki, autor m.in. monumentu prezydenta Gabriela Narutowicza. Popiersie wykonane z brązu stanie na granitowym postumencie. Pomnik będzie miał 2,5 metra wysokości.

Stanie w miejscu, gdzie we wrześniu 1944 r. toczyły się powstańcze walki z udziałem batalionu AK „Czata 49", w którym dowódcą kompanii „Motyl" był Ścibor-Rylski. To w tamtym miejscu w czasie powstania Zbigniew Ścibor-Rylski jako jedyny oficer AK dowodził batalionem berlingowców, którzy przepłynęli przez Wisłę na Przyczółek Czerniakowski.

Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, wyraził nadzieję, że monument zostanie odsłonięty 3 sierpnia 2019 r., w pierwszą rocznicę śmierci generała, a jednocześnie znajdzie się w oficjalnym kalendarzu uroczystości związanych z 75. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.

Zbigniew Ścibor-Rylski w trakcie powstania warszawskiego brał udział w walkach na Woli, w Śródmieściu i na Mokotowie. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Wojennym Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą „Polonia Restituta". Był współzałożycielem Związku Powstańców Warszawskich, a także członkiem Komitetu Budowy Pomnika Państwa Podziemnego AK. Należał do grupy inicjatywnej utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, a później wchodził w skład Rady Honorowej Budowy Muzeum.

– Tu wśród was są przyszli ministrowie, premierzy, a może głowa państwa. Wy przejmujecie pałeczkę – mówił do młodzieży we wzruszającym przemówieniu podczas obchodów rocznicy powstania w 2017 r. – Ja, stuletni żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętam, jak powstała nasza ojczyzna w 1918 roku. (...) Musimy wszystko zrobić, aby Polska była piękna, wspaniała, niepodległa i suwerenna – dodał Ścibor-Rylski. Było to jego ostatnie publiczne wystąpienie.

Zmarły 3 sierpnia 2018 r. generał został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach.