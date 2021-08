Sośnierz: Słowa „prawo i sprawiedliwość” straciły już aktualność PAP/Wojciech Olkuśnik

- Wyrzucenie pani minister Kornackiej ze stanowiska, bez przyzwoitego porozumienia się z premierem Gowinem, choćby po to, żeby go uprzedzić, to są takie gesty, które trudno tolerować - ocenił Andrzej Sośnierz, polityk Porozumienia, poseł koła Polskie Sprawy.