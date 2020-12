Schetyna nie odpuszcza (w) Platformie

Tym razem Grzegorz Schetyna odniósł się do ruchu społecznego Rafała Trzaskowskiego. – Tego projektu dziś nie ma. Nie przekształcił się w konstrukcję polityczną, która jest obecna na politycznej scenie – stwierdził w rozmowie z RMF.

Słowa byłego szefa PO zmusiły do reakcji m.in. doradców Trzaskowskiego, którzy podkreślali, że działania ruchu Wspólna Polska na pełną skalę uniemożliwia pandemia koronawirusa, a trwające obecnie na zapleczu prace przyniosą bardzo widoczny skutek wiosną 2021 roku.

To nie pierwsza wypowiedź Grzegorza Schetyny, która w ostatnich dniach budzi zdecydowane reakcje w jego środowisku. Wcześniej, ku zaskoczeniu wielu osób, przyznał, że jego zdaniem trzeba wrócić do rozmowy o tym, jak przywrócić poprzednio obowiązujący kompromis aborcyjny. Od tego stanowiska jednoznacznie odcięli się ważni politycy PO.

Większość naszych rozmówców przyznaje, że Schetyna w obecnym układzie sił jest bardzo osamotniony, a przez to swoimi wypowiedziami raz na jakiś czas próbuje przyciągnąć do siebie zainteresowanie i pokazać, że jest silniejszy, niż wygląda to w rzeczywistości.