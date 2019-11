Kadrowe dziury w bezpieczeństwie Sejmu

We wtorek uroczyście zainaugurowano nowe kadencje Sejmu i Senatu . Izby mieszczą się w kompleksie przy ul. Wiejskiej i po raz pierwszy od lat mogą się pojawić pytania o jego bezpieczeństwo. Czuwa nad nim straż marszałkowska, służba mundurowa podległa marszałkowi Sejmu. A z ustaleń „Rzeczpospolitej" wynika, że choć dokładane są jej nowe zadania, nie idzie za tym zwiększenie stanu osobowego.

Miało być inaczej. Na początku 2018 roku Sejm przyjął ustawę, dzięki której straż stała się prawdziwą formacją mundurową. Wcześniej od przedstawicieli władz Sejmu można było usłyszeć, że szybkie zwiększenie liczebności jest konieczne. – Jeżeli chodzi o wzrost liczby etatów na straż marszałkowską, o te 120 etatów, to z założenia ustawy nie będziemy korzystać już z pomocy BOR na terenie Sejmu. Wszyscy bowiem pirotechnicy przy wszystkich bramkach to są funkcjonariusze BOR – mówiła w październiku 2017 roku szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Wzrost liczby etatów uzasadniany był też oddaniem do użytku nowego budynku „U" po drugiej stronie ul. Wiejskiej.