Sondaż: Duda wygrywa z opozycją, PiS traci

Prezydent przed PiS

Andrzej Duda prowadzi w rankingu, notując poparcie 43,7 procent głosów. To nieznacznie mniej niż przed miesiącem, kiedy było to 44 procent. Ale za to zwiększa się dystans między poparciem dla obecnej głowy państwa a obozem władzy. W poprzednim sondażu Andrzej Duda miał niespełna 7 punktów więcej niż obóz Zjednoczonej Prawicy. Teraz to prawie 8. Spadek poparcia dla PiS jest coraz wyraźniejszy i utrzymuje się w kolejnym już notowaniu (styczeń: 37,3 proc., luty: 35,9).