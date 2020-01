Putinowski problem 2024 roku

Mimo braku „zrozumienia" parlament przyjął jego kandydaturę. Jedynie sceptyczni komuniści wstrzymali się od głosu, do końca domagając się przedstawienia jakichś kandydatów na ministrów.

W tym ostatnim przypadku Miszustin może posłuchać deputowanych. Okazało się bowiem – opinia publiczna nic prawie o nim nie wie – że jest on mocno związany zarówno z przedstawicielami resortów mundurowych, jak i z tzw. wewnętrznym kręgiem Kremla (najbardziej zaufanymi ludźmi Władimira Putina).

Na razie nie wiadomo jednak, jak wpłynie to na losy poszczególnych ministrów, np. szefa resortu obrony Siergieja Szojgu. Od chwili ogłoszenia dymisji przez Dmitrija Miedwiediewa nie wypowiadał się on publicznie. W czwartek deputowani skarżyli się Miszustinowi na ministrów, którzy kojarzeni są z różnymi skandalami (np. szefów resortów kultury czy zdrowia). Ale nikt nic nie mówił o Szojgu, mimo że w ciągu ostatnich miesięcy armią wstrząsnęły morderstwa popełniane na żołnierzach i przez żołnierzy.

Zagadką pozostaje przyszłość szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, który już 16 lat stoi na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najważniejszy dyplomata znalazł się w dość poniżającej sytuacji: decyzja o zmianie rządu zastała go w trakcie podróży po krajach Azji. Odlatując ze stolicy Indii, był jeszcze ministrem, lądując w stolicy Uzbekistanu – już tylko „pełniącym obowiązki ministra". Nikt go wcześniej nie informował o możliwości ustąpienia premiera. Jednocześnie w marcu kończy 70 lat – najwyższy dopuszczalny wiek dla rosyjskiego urzędnika. Jakby tego było mało, w jego ministerstwie pojawiła się rządowa kontrola sprawdzająca wydatki – usunięto już ze stanowiska szefa wydziału kadr.

Mimo to z Taszkientu Ławrow próbował uspokoić rosyjskich partnerów zaniepokojonych jednym ze środowych pomysłów Putina uznania wyższości rosyjskiego prawa nad międzynarodowym. – Wszystkie nasze zobowiązania, które dobrowolnie podpisujemy (...) – wszystkie je wypełniamy – zapewniał, tych, którzy jeszcze chcieli go słuchać.

W cieniu nagłej zmiany rządu pozostały propozycje prezydenta Putina wprowadzenia zmian w konstytucji, uszczuplające prerogatywy szefa państwa, zwiększające – parlamentu i wprowadzające w strukturę władzy wykonawczej nową instytucję Radę Państwa. Ta ostatnia jako organ doradczy istniała do 1993 roku i ponownie od 2000 roku. Putin zwoływał ją kilka razy do roku, a w jej skład wchodzili gubernatorzy. Nie miała jednak żadnych kompetencji.

– Wydarzenia w Moskwie są ściśle związane z tym, co będzie po 2024 roku (końcu obecnej kadencji Putina – przyp. red.). I to, co obecnie obserwujemy, jest świadectwem tego, że Putin zaczął rozwiązywać ten problem. (...) Odda część pełnomocnictw parlamentowi i Radzie Państwa. (...) Putin chce odgrywać rolę, która pozwoli mu kontrolować jego własny los polityczny. A jedna z jego takich prób – stworzenie związkowego państwa z Białorusią – jak się zdaje, w ciągu ostatnich kilku tygodni skończyła się porażką – skomentował były brytyjski ambasador w Moskwie Anthony Brenton.