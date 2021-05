Małgorzata Gosiewska: Platforma się kończy

Miała ona zapewnić kontrolę wydatkowania pieniędzy, które trafią do Polski z UE - tymczasem ustawa została przyjęta bez poprawek.

Gosiewska z zadowoleniem przyjęła wynik wczorajszego głosowania w Senacie, w którym przez błąd dwóch senatorów KO nie uchwalono preambuły do ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy .

Gosiewska stwierdziła, że to dobra wiadomość. - Pytanie tylko, po co to wszystko było? - mówiła w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Wicemarszałek Sejmu uważa, że takie działania kompromitują opozycję i dowodzą, że "Platforma się sypie".

- Nie jestem w stanie zrozumieć tak antypolskiego działania opozycji. To, że się kompromituje, to, że traci poparcie, to wszyscy wiemy - mówiła, dodając, że nie wie, jak PO wytłumaczy się przed swoimi wyborcami.

Gosiewska wspominała również o wizycie w Gruzji polskiej delegacji, w której uczestniczyła. Mówiła, że "z dumą opowiadała naszym gruzińskim przyjaciołom o tym, jak Polska się zmienia, wskazując im drogę, jaką powinni kroczyć".