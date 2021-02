Budka o podatku od reklam: Mamy do czynienia z wariantem węgierskim

W środę niezależne polskie media opublikowały treść listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych, w którym nadawcy i wydawcy wyrażają protest przeciwko planowanemu przez rząd Mateusza Morawieckiego podatkowi od reklam, określając go mianem "haraczu", którego celem jest ograniczenie wolności mediów. Treść listu opublikowała też "Rzeczpospolita". Strona główna rp.pl została do północy zastąpiona informacją o proteście mediów.

- Ale przede wszystkim to nie jest podatek od dochodu, co próbuje się wmówić, tylko od przychodu - czyli coś, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ nie uwzględnia kosztów funkcjonowania - podkreślił.

Protestujące przeciw nowej opłacie media zaznaczają, że firmy określane przez rząd jako "globalni cyfrowi giganci" zapłacą z jej powodu ok. 50 - 100 mln zł, a pozostałe media - do 800 mln zł. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił, że nowy podatek ma wyrównać szanse firm krajowych i globalnych korporacji.

"Będzie tylko propaganda, manipulacja"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił, że rządzący będą mogli "tzw. mediom publicznym dosypać" kolejne 2 mld zł "po to, by w Polsce nie było konkurencji" oraz by media nie pokazywały obiektywnie tego, czego "media tzw. publiczne nigdy nie pokażą". - Żebyście nie mogli nas, polityków, bez względu na opcje po prostu rozliczać, i to jest skandaliczne w tej sprawie - ocenił.

Czytaj także:

Dworczyk: Akurat nadszedł moment, żeby opodatkować media

- Mamy do czynienia z wariantem węgierskim: najpierw wykończyć ekonomicznie albo obniżyć wartość określonych podmiotów, a potem być może inny Obajtek czy wysłannik prezesa przyjdzie i złoży ofertę nie do odrzucenia, że spółka Skarbu Państwa kupi stację, portale po to, by propaganda rządowa mogła trafiać w każde miejsce - i to jest skandaliczne - zaznaczył Budka.

Podkreślił, że w projekcie rządowym nie chodzi o podatek od dochodu, lecz od przychodu, a opłata będzie dotyczyła także sieci kinowych. - Najpierw zamknięto na wiele miesięcy kina, potem ma się je otwierać i na dzień dobry chce się dołożyć podatek. Nie będzie kin, nie będzie normalnej telewizji, będzie tylko to, co w środę obserwowaliśmy w tzw. publicznych mediach: propaganda, manipulacja i pokazywanie innej rzeczywistości, nie tego, co w Polsce jest tak naprawdę - prognozował szef PO.