Orbán i Morawiecki po szczycie: Było kilku przeciwników konkluzji

Dodał, iż obawiano się, że zapisy mogą doprowadzić do tego, by arbitralnie zabierać środki jakiemuś krajowi, gdyby "komuś w Brukseli coś się nie spodobało".

Premier Mateusz Morawiecki ocenił we wpisie w mediach społecznościowych, że wynegocjowane porozumienie to "podwójne zwycięstwo". "Budżet UE może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 mld zł. (...) Pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami" - podkreślił.

Szef rządu podkreślił, że rozporządzenie, które musi być zgodne z konkluzjami, nie będzie prosto zmienić, ponieważ będzie to wymagało zmiany konkluzji, a co za tym idzie - jednomyślności.

Mateusz Morawiecki poinformował, że Komisja Europejska zobowiązała się do przełożenia zapisów na legislację i stosowanie rozporządzenia, gdy będzie zgodne z konkluzjami. - Co może być mocniejsze, niż to? - spytał.

- Są tam zdania, że to, czego obawialiśmy się w ostatnich miesiącach, czyli "uogólnione niedoskonałości" nie odnoszą się do tego rozporządzenia - mówił, dodając: - Wyeliminowaliśmy tę niejednoznaczność.

Odnosząc się do konkluzji posiedzenia Rady Europejskiej premier powiedział, że wraz z Węgrami udało się wynegocjować jednoznaczność - Są tam sformułowania, które w bardzo prosty sposób opisują ten proces - zaznaczył dodając, że w zapisach jest zdanie, które głosi, że samo ustalenie, że jest jakiś problem z praworządnością nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu sankcyjnego.

- Sposób, w jaki współpracujemy jest bardzo prosty. Mateusz jest liderem Grupy Wyszehradzkiej - czasem nie jest, bo to co roku się zmienia, ale kiedy on jest liderem V4, to po prostu robię to, co on mówi - mówił premier Węgier, odpowiadając na pytanie mediów.

- Więc jeśli szukacie odpowiedzi na pytanie, dlatego ten tekst był tak broniony, to Mateusz przybył na to spotkanie z odpowiednią strategią, która okazała się dobra. To jego odpowiedzialność - dodał.

- No nie, to była zdecydowanie praca zespołowa - zastrzegł szef polskiego rządu, wymieniając w tym kontekście m.in. stanowisko Słowenii wyrażone przed szczytem.

Na konferencji padło pytanie, czy w czasie ostatniej rundy negocjacji obiekcje składał premier Holandii Mark Rutte. - Nie będę ujawniał szczegółów negocjacji i treści rozmów, chcę być uczciwy wobec naszych partnerów - powiedział Morawiecki.

- Zgadzam się, że pewnych szczegółów nie należy ujawniać - dodał Orbán.