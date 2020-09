Napisy na budynku MEN. Piontkowski: Profanacja dokonana przez idiotów

- Ci, którzy niszczą zabytki, to barbarzyńcy - powiedział na zorganizowanej przed siedzibą MEN konferencji prasowej Dariusz Piontkowski. Zaapelował o pomoc w znalezieniu "grupki wandali". Poinformował, że z zapisów monitoringu wynika, że sprawców było troje.

Piontkowski: To była zaplanowana akcja

- Budynek został sprofanowany przez grupę idiotów, bo trudno to inaczej nazwać - mówił Piontkowski. Ocenił, że sprawa powinna wywołać falę powszechnego oburzenia.

- Ta trójka zrobiła to z pełną premedytacją. Nie był to akt desperacji, wzburzenia emocjonalnego, tylko zaplanowana akcja - powiedział minister. Poinformował, że usunięcie napisów będzie kosztowało co najmniej kilka tysięcy złotych, "o ile w ogóle będzie możliwe".

- Mamy nadzieję, że policja jak najszybciej złapie tych wandali, a sąd ich przykładnie ukarze tak, aby kolejni barbarzyńcy nie niszczyli polskich budynków, budynków zabytkowych, o szczególnym miejscu w naszej tradycji - oświadczył.

Przypomniał niszczenie posągów przez Talibów w Afganistanie i wyraził nadzieję, że "dzisiaj w Polsce tego typu akcja wywoła również powszechne oburzenie".