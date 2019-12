Wygrana Johnsona wzmocni partię Ziobry w Sejmie?

W związku z trzykrotnym przełożeniem daty brexitu (pierwotnie miało do niego dojść 29 marca), 22 maja w Wielkiej Brytanii odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Brytyjczycy wysłali do Brukseli 73 europosłów, którzy jednak złożą mandaty w momencie wyjścia ich kraju z UE. Liczba europarlamentarzystów zmniejszy się wówczas z 751 do 705.

Poniżej dalsza część artykułu