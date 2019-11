Poseł Porozumienia ws. 30-krotności: Przegłosowani uszanujemy werdykt

- PiS i Porozumienie to są dwie różne partie, które funkcjonują w ramach jednego obozu, ale jednak w pewnych kwestiach mamy różnicę zdań - powiedział w programie „Onet Opinie” Marcin Ociepa. - Mamy do czynienia z sytuacją, gdy mamy przed sobą całą masę różnych wyzwań i musimy im stawić czoła - dodał.

Jak zaznaczył wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii „to jest ważny wycinek życia publicznego, ale to nie jest wszystko”. - Ci, którzy próbują nazywać różnicę kryzysem koalicji, to trafiają kulą w płot. Jeżeli zostaniemy w Sejmie przegłosowani, to uszanujemy ten werdykt - podkreślił Ociepa.