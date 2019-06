Lubnauer o decyzji PSL: podkreśla konserwatywną tożsamość

Według liderki .Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer decyzja PSL o tworzeniu Koalicji Polskiej na wybory parlamentarne jesienią ma podkreślić konserwatywną tożsamość Polskiego Stronnictwa Ludowego. Taki krok jednak oznacza jej zdaniem, że PSL ma mniejsze szanse na pojawienie się w przyszłym parlamencie.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił dziś, że zamierza tworzyć blok centrowo-chadecki, w którym jest miejsce dla wszystkich, którzy popierają chrześcijańskie i demokratyczne wartości wyznawane przez PSL.

Oznacza to więc, że udział PSL w Koalicji Europejskiej, sformowanej przed wyborami do Europarlamentu, należy do przeszłości. Ludowcy zyskali w niej 3 mandaty do Parlamentu Europejskiego.

Poniżej dalsza część artykułu

Decyzję prezesa PSL skomentowała Katarzyna Lubnauer, szefowa .Nowoczesnej.

Stwierdziła, że .Nowoczesna, jako partia centroliberalna nie pasuje do założeń Kosiniaka-Kamysza, ale nie wyklucza to dalszej współpracy, zwłaszcza że dotychczasową wspomina bardzo miło.

Lubnauer zauważyła jednak, że stosowana przy podziale mandatów w wyborach do sejmu metoda D'Hondta jest korzystna dla dużych bloków.

- W przypadku dużej koalicji, która ma wysokie poparcie, dodatkowe sześć procent głosów oznacza zdobycie dodatkowych ponad 30 mandatów - zauważyła. - Oczywiście, PSL jako niezależna partia ma prawo do swoich decyzji - stwierdziła Lubnauer.