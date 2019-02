Zima stulecia nie może być co kilka lat

Prof. Ewa Łupikasza, klimatolog z Uniwersytetu Śląskiego

Rekordowy mróz, śnieg i wiatr sparaliżowały środkowo-zachodnie USA. Odczuwalna temperatura spadła miejscami do -54 stopni. Można to porównać do naszych zim stulecia?

Poniżej dalsza część artykułu

Najniższa temperatura zanotowana w naszym kraju to -41°C w Siedlcach w 1940. Powtarzające się co kilka lat określanie kilku dni ze stosunkowo niską temperaturą „zimą stulecia" jest nadużyciem. Najchłodniejszą zimą XX stulecia była ta z przełomu 1928 i 1929 r., kiedy 10 lutego 1929 r. w kilku miejscowościach (m.in. Olkusz, Żywiec) zanotowano temperaturę poniżej -40°C.

Jednak obserwujemy w Polsce różne zjawiska ekstremalne.

Mamy ich nawet sporo. Jednymi z najbardziej ekstremalnych zjawisk są powodzie ze względu na towarzyszące im ogromne straty materialne. Na pewno w ostatnich latach obciążające dla człowieka są fale upałów. Szczególnie uciążliwe są dni z wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza – pojawia się wówczas niekomfortowe odczucie parności. Nie zapominajmy też, że w Polsce zdarzają się trąby powietrzne, które mają ogromną moc niszczycielską. W sensie poczynionych szkód zjawiskiem ekstremalnym są też susze, grady, silne wiatry czy rzadziej pojawiająca się w Polsce silna gołoledź.

To normalne zjawiska czy dowód na zmianę klimatu?

Aby mówić o zmianach klimatu, musimy dysponować długimi obserwacjami pogody, więc na podstawie jednego zjawiska odbiegającego od normy nie powinno się wyciągać daleko idących wniosków. Pogoda ma to do siebie – i klimat także – że oprócz stanu średniego, normalnego, pojawiają się co jakiś czas warunki skrajne i ekstremalne powodowane cyrkulacją atmosfery. Jeśli jednak zdarzenia ekstremalne pojawiają się coraz częściej lub są bardziej intensywne, to sytuację taką można traktować jako dowód zachodzących zmian klimatu. Faktem jest, że zjawiska ekstremalne są coraz gwałtowniejsze. Odczucia społeczne, że zimy są łagodniejsze, a ciepłych dni nam przybywa, są prawdziwe. Dane potwierdzają, że klimat się ociepla. Ale jeśli w ciągu ciepłych lat pojawia się mroźna zima lub sekwencja dni z niską temperaturą powietrza, to nie oznacza, że mamy do czynienia z kolejną zimą stulecia lub zwiastunem ochłodzenia klimatu.