Grudzień w Szkocji: O 3 rano temperatura wyniosła 16,8 C

- To coś niezwykłego. Nigdy nie zarejestrowaliśmy temperatury tak wysokiej pod koniec grudnia. Co czyni ten pomiar jeszcze bardziej niezwykłym to fakt, że tak wysoką temperaturę zarejestrowano o 3 nad ranem - podkreśla.

Dotychczas najwyższą temperaturę w grudniu w historii pomiarów zarejestrowano w Wielkiej Brytanii 2 grudnia 1948 roku w Achnashellach, w szkockim regionie Highlands. Tego dnia termometry pokazały tam 18,3 stopnie Celsjusza.

Według meteorologów wysoka temperatura zarejestrowana w Cassley w nocy 29 grudnia to efekt tzw. efektu Foehna obserwowanego wówczas, gdy po jednej stronie góry gromadzą się wilgotne i zimne masy powietrza, a po drugiej - powietrze ciepłe i suche. W efekcie w rejonie występowania efektu Foehna dochodzi często do gwałtownych zmian pogody.

Na wzmocnienie efektu Foehna - jak podaje Sky News - wpłynęły masy powietrza znad Afryki, które napłynęły nad Wielką Brytanię.