Goran od zawsze

Muzyk Piotr Sołoducha poleca w "Plusie Minusie".

Zamiłowanie do muzyki ludowej i folkloru stanowi fundament zespołu Enej. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, aby stworzyć płytę z ludowymi piosenkami, łącząc wiele regionów i tradycji. Pomysł na album „A Skiela Wy?" narodził się cztery lata temu. Praca nad nim to była niesamowita, muzyczna podróż, w której poznaliśmy wielu ludzi. Nie myśleliśmy o tym, czy jakaś piosenka musi być radiowa. Nic nas nie ograniczało. Graliśmy tak, jak chcieliśmy. Inspirowało nas wielu artystów. Jednak muszę przyznać, że naszym guru, muzykiem, który potrafi doskonale łączyć folklor z przystępnością, od zawsze był Goran Bregović, z którym mieliśmy okazję dwukrotnie grać razem koncert. Był też taki moment w polskiej muzyce, kiedy folk zawitał do muzyki z głównego nurtu. Z folku od zawsze czerpali chociażby Golec uOrkiestra czy Brathanki. Należy tu również wspomnieć o Kapeli ze Wsi Warszawa, której muzyka jest zdecydowanie bardziej niszowa, a której słuchałem mnóstwo razy i bywałem na koncertach. Słucham dużo ...

