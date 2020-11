Tam, gdzie kręcono „Przyjaciół” materiały prasowe

Nowy Jork to najbardziej zmistyfikowane miasto świata. Znamy je z tylu filmów, zdjęć i teledysków, że jego zaułki pamiętamy lepiej niż własną okolicę. Amerykanie są w tym mieście tak bardzo zakochani, bo to kawałek Europy przeniesiony w ich świat, który estetycznie ze Starym Kontynentem nie ma wiele wspólnego. Najczęściej więc fotografują Nowy Jork tak, że czaruje swoją urodą. I właśnie dlatego spotkanie z Wielkim Jabłkiem może być dla przybysza z Europy mocno rozczarowujące. To właśnie stało się moim udziałem. Doceniając urodę miasta zewsząd otoczonego wodą, nie byłem wcale Nowym Jorkiem zachwycony i prawdę mówiąc, do niedawna nie miałem bynajmniej ochoty tam wracać. Ale po lekturze książki „New York by me" pomyślałem, że warto dać tej metropolii drugą szansę.